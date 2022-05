Lazio-Acerbi, alla scoperta del futuro: ci sarà un prezzo di uscita

ROMA - Due partite alla fine della stagione, poi si conoscerà il futuro di Francesco Acerbi alla Lazio. Il suo agente, Federico Pastorello, nei giorni scorsi avrebbe fatto visita a Formello. Un incontro con Lotito e Tare per capire cosa accadrà nei prossimi mesi. Sono arrivate conferme sulla possibilità che l’ex Sassuolo possa partire al termine del campionato. La spaccatura con i tifosi ha lasciato il segno. Il difensore mesi fa ha deciso di valutare eventuali offerte e la Lazio non lo ritiene più incedibile. Lotito non fa regali, aspetta proposte convenienti, intorno ai 6-7 milioni. Può entrare nel mirino dell’Inter di Inzaghi. Difficile che possano arrivare comunque proposte alte. E a Formello preparano l’assalto a Romagnoli, sostituto ideale di Acerbi in vista della prossima stagione.