Leiva, futuro chiaro: "Ultime due partite con la Lazio"

ROMA - Dal 2017 alla Lazio, ora il suo tempo in biancoceleste sembra scaduto. Lucas Leiva chiuderà la sua avventura nella Capitale a fine contratto. Dal primo luglio sarà un giocatore svincolato. A 35 anni potrebbe essere arrivato il momento di far ritorno in Brasile, la sua patria, magari al Gremio, il club che lo ha lanciato nel lontano 2005. In un’intervista rilasciata al canale YouTube del giornalista Duda Garbi, il centrocampista ha dichiarato: “Tutti sanno del mio legame con il Gremio, ma bisognerebbe anche vedere se il Gremio diventa un'opzione”. Il club di Porto Alegre milita nella Serie B brasiliana: “Non ho paura di scendere di categoria. Ora ho ancora due partite in Serie A e poi tornerò in Brasile. Il mio contratto con la Lazio dura fino a giugno e valuterò le opzioni”.