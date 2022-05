Lazio, chi si prepara all’addio: in cinque chiudono con il Verona

ROMA - Contratti in scadenza e fine prestiti. In casa Lazio sono pronti a salutare in cinque: Lucas Leiva, Patric, Strakosha, Luiz Felipe e Cabral. Esperienza alla Lazio giunta al termine, c’è solo la partita contro il Verona da giocare. In estate sarà rivoluzione, se ne vanno tanti giocatori importanti e titolari. Leiva avrebbe già dato la festa d’addio, contratto in scadenza che non verrà rinnovato. Stesso discorso per Strakosha, da una vita in biancoceleste, stuzzicato dall’idea Fulham.

I giocatori in scadenza

Criptico il messaggio di Patric apparso sui social: “La Lazio la porterò sempre nel cuore”. Sarri spinge per il rinnovo in extremis, eppure le parole del difensore lasciano intendere ad un saluto immediato. Altro in partenza a parametro zero è Luiz Felipe, intenzionato a giocare per il Betis Siviglia.Poi c'è Cabral. Titolare contro la Juve, è arrivato a gennaio in prestito dallo Sporting Lisbona. Una manciata di minuti, non verrà riscattato. Il capoverdiano ha già il biglietto di ritorno in mano per il Portogallo.