Lazio, Romagnoli si avvicina. E Patric è pronto a restare…

ROMA - Nuovo incontro per Patric e Romagnoli a Formello. Enzo Raiola, cugino del compianto Mino, gestisce i due difensori. La Lazio ha messo sul tavolo in primis il rinnovo del difensore. L’accordo era nell’aria, ora tutto appare in via di definizione. La firma sarebbe prevista per il weekend. Decisivo Sarri, che ha spinto per far rimanere lo spagnolo e prolungargli il contratto in scadenza a giugno. L’accordo economico: contratto di cinque anni a 1,2 milioni più bonus, più o meno il doppio di quanto percepito in questi anni.