Lazio, Leiva verso il Gremio. Il presidente: “Un nostro figlio”

ROMA - Lucas Leiva si appresta a giocare la sua ultima partita con la maglia della Lazio. Lo farà sabato sera contro il Verona in un Olimpico stracolomo. Dopo cinque anni il brasiliano saluta con il contratto non rinnovato. A 35 anni sembra sia arrivato il momento di tornare al Gremio, club che lo ha cresciuto e lanciato nel grande calcio prima dell’approdo al Liverpool. Romildo Bolzan, presidente della società brasiliana, ha parlato ai microfoni di Radio Gaucha sul possibile affare: “La prima valutazione da fare riguarda le caratteristiche del giocatore e il legame che ha con il club. È praticamente un gaucho, ha una casa e una famiglia qui. È un figlio del club e ha vissuto momenti drammatici e gloriosi, come il 2005. È un giocatore indiscusso, ma la condizione finanziaria deve essere adeguata e non ne abbiamo mai parlato”. Si lavora in questo senso, Lucas è pronto a ritornare in Brasile e salutare tutta la Lazio.