Allan è il sogno della Lazio: Sarri ci pensa

ROMA- Sarri ci pensa. Allan alla Lazio è un’opzione da non scartare. Dai primi giorni di aprile il brasiliano spinge per essere liberato dall’Everton. I Toffies sono rimasti in Premier dopo aver rischiato a lungo. Un’eventuale retrocessione avrebbe creato condizioni differenti. L’Everton è uno dei club più ricchi d’Inghilterra e aveva acquistato il centrocampista ex Napoli nell’estate 2020 sborsando 28 milioni. Il contratto scade il 30 giugno 2023, non sarà semplice ottenere lo svincolo o abbassare quasi totalmente il prezzo. Anche l’ingaggio è elevato: 4 milioni. Allan ha 31 anni e tornerebbe a lavorare con il suo ex allenatore. Un triennale, sfruttando i benefici fiscali del Decreto Crescita, potrebbe consentire alla Lazio di avvicinarlo. Tutto dipenderà dalle strategie dell’Everton e dalla possibilità (o meno) di ottenere uno sconto a un anno dalla scadenza.

Le strategie della Lazio Le strategie della Lazio potrebbero essere modificate in base al destino di Milinkovic. Lotito non esclude la conferma. Kezman, l’agente del gioiello serbo, è convinto di muoverlo durante l’estate e il giocatore avrebbe espresso una preferenza per la Serie A. La Juve si è allontanata e sta stringendo per il ritorno di Pogba. Il Manchester United, che lo aveva trattato nell’estate 2019, resta la traccia principale. Il Psg è un’altra pretendente, ma bisognerà capire chi prenderà il posto di Leonardo e (quasi certamente) di Pochettino. Sarri e Lotito resistono. Milinkovic ha un rapporto meraviglioso con la società. Vedremo sino a che punto le sue ambizioni e il senso del dovere non entreranno in collisione. Il contratto scade nel 2024. Questione di prezzo. Kezman ritiene non si possano superare i 65-70 milioni. Lotito potrebbe pretendere di più, 80 in partenza, per arrivare a quella cifra. «Non è in vendita» continua a ripetere, tenendo su il prezzo. La verità: al momento non ci sono offerte reali, solo interessamenti.

Il piano per Romagnoli E’ già stato preso Marcos Antonio, classe Duemila, centrocampista brasiliano dello Shakhtar Donetsk: costerà 9 milioni, è previsto il suo arrivo per le visite mediche verso fine settimana a Roma. Resteranno Basic e Cataldi. Alla Lazio, è ovvio, non dispiacerebbe trattenere Milinkovic. Magari finanziando il mercato attraverso altre cessioni. Luis Alberto, da tempo, vorrebbe rientrare in Spagna. Acerbi potrebbe tornare a lavorare con Inzaghi all’Inter oppure entrare nel mirino della Juve. Non è escluso che Pastorello, il suo agente, cerchi una soluzione all’estero. Il Tottenham di Conte cerca un difensore mancino e avrebbe puntato Bastoni. Anche Alessio Romagnoli potrebbe essere tentato dalla Premier. Sarri lo ha messo in cima alla lista dei rinforzi. Da Formello trapela ottimismo, si prevede un altro incontro con Enzo Raiola. Amici strettissimi del capitano del Milan non confermano, anzi il contrario: il suo passaggio alla Lazio resterebbe complicato e c’è un altro passaggio con Maldini e Massara nei prossimi giorni. Verrà formulata una controproposta al club rossonero per prolungare. Romagnoli deciderà nella prima settimana di giugno il suo futuro. Si moltiplicano le indiscrezioni legate a Victor Chust, 22 anni, difensore centrale cresciuto nel Real Madrid Castilla, nell’ultima stagione in prestito al Cadice (25 presenze): è in scadenza, vicinissimo alla Lazio.