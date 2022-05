Lazio, Muriqi-Vavro un tesoretto in sconto: ecco le cifre

ROMA - Vedat Muriqi vuole rimanere al Maiorca e il club ha l'intenzione di trattenerlo. Insieme si sono salvati, ora c’è in ballo il futuro. Il Pirata è arrivato a gennaio in prestito dalla Lazio. Subito protagonista e il bottino a fine anno parla di 5 gol e 3 assist. Il riscatto è fissato a 12 milioni di euro, troppi per le casse degli spagnoli. Che chiedono lo sconto. Lotito e Tare si libererebbero di un ingaggio pesante, ma chiedono almeno 10 milioni per evitare una minusvalenza eccessiva. Vedat nell’estate del 2020 è costato quasi 20 milioni. Si tratta.