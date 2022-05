Vecino: "Lazio? Ho un gran ricordo di Sarri. Sono rimasto spiazzato dall'Inter"

Matias Vecino si appresta a chiudere la sua esperienza all' Inter dopo cinque anni con più bassi che alti. In scadenza di contratto con il club nerazzurro, il centrocampista uruguaiano ha commentato a Sport890 le indiscrezioni che negli ultimi giorni lo hanno accostato alla Lazio : "Sono rimasto sorpreso, ma ho un bel ricordo di Sarri".

Vecino: "Non ho sentito nessuno della Lazio, neanche Sarri"

"Mi ha sorpreso la voce sul possibile trasferimento alla Lazio - ha spiegato il nazionale celeste -, non ho parlato con nessuno del club, neanche con l'allenatore (Maurizio Sarri ndr) che conosco bene e di cui ho un gran ricordo. Ora sto pensando solo alla Nazionale e alle partite negli Stati Uniti. Sono aperto a varie possibilità, non sono chiuso a nessun campionato e il mio agente sta gestendo diverse richieste in Italia, Inghilterra, Spagna, Francia e Germania. Sceglierò la prossima destinazione in base al club che mi vorrà, non sarà una scelta fatta in base al Mondiale".

Vecino: "Spiazzato da quello che è successo all'Inter"

Vecino si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dell'Inter: "Mi ha spiazzato quello che è successo all'Inter. All'inizio della stagione il tecnico (Simone Inzaghi ndr) mi ha detto che la mia situazione contrattuale non avrebbe interferito con la mia partecipazione. Ma è stato l'anno in cui ho giocato di meno e ho collezionato meno minuti. Quando il club ha saputo che non avrei rinnovato, mi ha dato meno opportunità".