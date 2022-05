“Muriqi ha trovato l’accordo con il Maiorca"

MAIORCA - Vedat Muriqi vuole rimanere al Maiorca. Secondo quanto riporta il quotidiano Ok Diario, il giocatore della Lazio avrebbe trovato l’accordo con il club spagnolo per i prossimi quattro anni. Ora però, c’è la parte più difficile: il Pirata dovrà essere riscattato per 12 milioni di euro. La trattativa con Lotito e Tare sarebbe aperta, a Formello possono fare uno sconto e arrivare a 10 milioni. Non un euro di meno per evitare una grossa minusvalenza. La proprietà spagnola ha dato il via libera per dare massima priorità all’affare, c’è la volontà di chiudere in fretta. I soldi però sono tanti. Se Muriqi dovesse essere riscattato a 10 milioni di euro per il Maiorca si tratterebbe dell’operazione più costosa della storia del club, superando di gran lunga i 6 milioni pagati nell’estate del 2001 al Real Madrid per il 50% del cartellino di Samuel Eto’o.