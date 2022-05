“Il Betis Siviglia non può tesserare Luiz Felipe”

ROMA - Luiz Felipe ha salutato la Lazio, il suo futuro sarà al Betis Siviglia. Non ci sono più dubbi per il difensore arrivato alla scadenza del contratto a Formello. Ma il club andaluso ha problemi di mercato. Secondo quanto riporta Betis.Besoccer, sarebbe stato superato il limite salariale. Il nuovo parametro imposto dalla Liga prevede che solo il 33% dei ricavi sono destinati a nuovi investimenti. Ecco che il Betis ha bisogno di vendere per ufficializzare Luiz Felipe e Luiz Henrique (attaccante brasiliano in arrivo dal Fluminense). "L'ha detto il presidente che bisogna vendere. La situazione economica è ancora dura, è difficile trovare l'equilibrio, ma sono convinto che quando ci stabilizzeremo la crescita sarà esponenziale. Io che mi muovo nel mercato posso assicurare che tutti nel calcio cercano vendite perché ci sono stati anni molto duri con la pandemia che hanno colpito tutti i club”, ha dichiarato Antonio Cordón, ds del Betis. Luiz Felipe ha comunque firmato, ma per l’annuncio dovrà aspettare ancora.