Lazio, la cessione di Vavro per coprire il debito di liquidità

ROMA - Inutile il tormento che martedì sera ha tenuto i tifosi della Lazio col fiato sospeso. A mezzanotte scadevano i termini per la presentazione della documentazione utile per la verifica dell’indice di liquidità, calcolato sulla base della situazione patrimoniale al 31 marzo 2022. Il birbante Lotito ha firmato i documenti a un passo dal gong, poco dopo le 23, gli piace da sempre la suspense. Non ci sono mai stati rischi, ecco perché quelle palpitazioni potevano essere evitate. Lotito si diverte a provocare, è in contrasto con la norma voluta da Gravina come parametro per l’iscrizione al campionato (indice fissato a 0,5): è stato promotore della sommossa, del ricorso avanzato dalla Lega di A contro il manuale di licenze nazionali 2022-2023 approvato dalla Figc (ricorso presentato al Tribunale Federale Nazionale, al Collegio di Garanzia e al Tar del Lazio).

Le mosse della Lazio Passata la strizza (inutile), ora tocca al presidente della Lazio trovare i soldi per coprire le passività. Ha tempo fino al 22 giugno, non può giocare troppo con il gong. La prima opzione è legata alla cessione di uno tra Vavro, Muriqi ed Escalante. A Lotito, per non dover rimettere mano al portafoglio come ad agosto (versò 4,9 milioni di tasca sua), serve incassare una cifra vicina ai 5 milioni o di poco inferiore. Il Copenaghen ne offre 4 per il difensore slovacco, non di più. La Lazio spera che arrivi almeno a 4,5. Basta una fideiussione bancaria, del club acquirente, per consentire alla Lazio di completare l’iter previsto per rispettare i parametri dell’indice di liquidità. E’ più difficile chiudere nel giro di 20 giorni la cessione di Muriqi. Ha l’accordo con il Maiorca, gli garantiscono lo stesso stipendio preso alla Lazio (2,2 milioni più bonus). Gli spagnoli però vogliono uno sconto. I biancocelesti chiedono 11 milioni per non fare una minusvalenza, il Maiorca offre di meno. Escalante è richiesto di nuovo dal Cadice, lo ha confermato il direttore sportivo del club, Jorge Cordero. E’ intervenuto alla trasmissione La Jugada: «Abbiamo parlato con lui a gennaio, ma alla fine ha scelto l'Alaves perché conosceva Mendilibar. Escalante è sul mercato e se l’opzione ci convince tutti, avrà il via libera e cercheremo di portarlo qui», le parole di Jorge Cordero. La Lazio spera di incassare 3 milioni.