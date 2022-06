Lazio-Loftus Cheek, arriva la smentita di Tare

ROMA - Ruben Loftus-Cheek è in orbita Lazio dall’estate scorsa. Piace molto a Maurizio Sarri, che lo riabbraccerebbe volentieri dopo averlo allenato al Chelsea nella stagione 2018-2019. Che per l’inglese è stata super. A Londra ha giocato poco, ma Tuchel negli ultimi mesi della stagione appena terminata lo ha rilanciato. Mezz’ala di fisico e qualità, a Formello ci pensano in caso di partenza di Sergej Milinkovic-Savic. Il Sergente rimane in bilico, ma al momento nulla si muove. E su Loftus-Cheek arriva anche la smentita di Igli Tare ai microfoni di Sportitalia: “No, non ci interessa”. Il Chelsea lo valuta circa 25 milioni di euro e il centrocampista ha uno stipendio da 3,5 milioni. Operazione, in caso di un’apertura, non semplice. La calda estate del calciomercato è appena iniziata.