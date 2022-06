Calciomercato Lazio, per Carnesecchi si tenta il prestito

ROMA - Carnesecchi aspetta e spera che Lazio e Atalanta s’accordino. I presidenti Lotito e Percassi , i diesse Tare e D’Amico, parlano e riparlano cercando l’intesa. L’Atalanta sa che Carnesecchi vuole spiccare il volo, non farà il secondo a Musso . Sa anche che vuole la Lazio. Lotito considera la valutazione di 15 milioni alta, è disposto a spenderne 10 con bonus per arrivare a 12. Maignan è stato comprato dal Milan per circa 14 milioni. Carnesecchi ha 21 anni, 22 li compirà l’1 luglio. Per quanto sia un predestinato non ha mai giocato in A e non può costare di più. Si sta ragionando sul prestito oneroso con obbligo di riscatto, permetterebbe alla Lazio di acquisirlo posticipando il pagamento. L’ ipotesi che venga concesso un prestito biennale è ostacolata dalle nuove norme Fifa, dall’1 luglio le cessioni temporanee possono avere solo durata annuale. E’ possibile che Lazio e Atalanta si vedano la prossima settimana per sbloccare l’operazione.

Lotito e Tare tengono aperti vari canali . La prima alternativa a Carnesecchi è Vicario dell’Empoli. Sarà riscattato da Corsi entro il 20 giugno per 10 milioni, è in orbita Fiorentina e Napoli. L’Empoli punta a venderlo per più di 10 milioni, non certo per coprire il costo del riscatto, non ci guadagnerebbe. Occhio ad una pista estera, nella lista dei papabili c’è Luis Maximiano del Granada , appena retrocesso nella B spagnola, ma è stato la rivelazione tra i portieri della Liga. E’ gestito da Jorge Mendes, da tempo vicino anche ai biancocelesti. Maximiano è portoghese , è alto un metro e 90, era stato acquistato in estate dallo Sporting Lisbona per quattro milioni e mezzo. E’ nato il 5 gennaio del 1999 a Celeiros, distretto di Braga. Ha fatto parte di tutte le giovanili portoghesi, è bravo anche con i piedi. Costa meno di tutti, ha una valutazione sotto i 10 milioni.

Gli altri

Il mercato è fermo e chissà quando si sbloccherà. La Lazio ha messo in stand-by l’operazione Romagnoli, forse aspetta di essere richiamata. Prima, il club, vorrebbe cedere Acerbi. Difficile, se non impossibile, che la cessione si concretizzi in tempi brevi. Lotito aveva promesso un rilancio per Romagnoli, non è mai avvenuto. Siamo fermi all’offerta da 2,5 milioni più bonus a fronte di una richiesta di 3 milioni più bonus. E’ slittato l’incontro per Chust del Real Madrid, centrale di 22 anni. Non ci sono stati altri contatti per Casale del Verona, centrale e terzino richiesto da Sarri. Sembra che un terzino puro arriverà solo se partirà Hysaj. A centrocampo, dopo l’arrivo ormai prossimo di Marcos Antonio, si valutano Torreira (offerto nuovamente) e Maycon dello Shakhtar (in prestito al Corinthians). A Sarri piace Ilic del Verona, possibile alternativa di Milinkovic. E’ stato valutato Denis Suarez del Celta Vigo, forse al posto di Luis Alberto. Il sogno Zielinski è improponibile per i costi, a Napoli guadagna 4,2 milioni. E lo scambio con Luis Alberto viene smentito.

Le cessioni

Lotito spera che vengano ceduti Vavro, Escalante e Muriqi. Per il difensore slovacco il Copenaghen offre 4 milioni, prendere o lasciare. Escalante è richiesto dal Cadice, può fruttare 2 milioni più che 3. Per Muriqi il Maiorca chiede uno sconto sotto i 10 milioni, la Lazio lo valuta 11. Il kosovaro ha l’accordo con gli spagnoli, gli garantiscono 2,2 milioni all’anno più bonus. Manca l’intesa con la Lazio, ecco le parole del diesse Pablo Ortells: «E’ molto difficile per il Maiorca pagare 10 milioni di euro per un giocatore. È vero che quando ha firmato le condizioni erano già concordate sia con lui che con la Lazio, ma il Maiorca non potrà raggiungere quelle somme. Tutto deve essere rinegoziato. Stiamo cercando formule diverse». Lotito ha bisogno di circa 5 milioni per coprire il deficit dell’indicatore di liquidità, entro il 22 giugno. Altrimenti, per iscrivere la Lazio al prossimo campionato, dovrà versare i soldi di tasca sua. In estate ha già sborsato 3,9 milioni.