Lazio, futuro Cabral: può restare, ecco le cifre dell’operazione

ROMA - Mosse e strategie di mercato, la Lazio pronta a valutare la conferma di Jovane Cabral. Il capoverdiano sembra destinato ad essere ancora il vice Immobile. Arrivato in prestito a gennaio, ha giocato pochissimo negli ultimi sei mesi. I termini per il riscatto sono scaduti lo scorso 31 maggio, eppure a Formello c’è l’intenzione di confermarlo. L’affare si può chiudere intorno ai 4-5 milioni di euro, non di più. Cabral ha passato il periodo di apprendistato con Sarri. Prendere un altro attaccante vorrebbe dire iniziare un percorso con una nuova punta. Il tecnico ha dato il suo ok all’eventuale riscatto. Entro due settimane si conoscerà il suo futuro. Da apprezzare sicuramente il suo impegno: Jovane aveva esordito a febbraio in Europa League nella trasferta con il Porto. Poi era sparito dai radar. Rilanciato solo nell'ultima di campionato in cui ha pure segnato il suo primo gol. Sogna la conferma, la Lazio valuta.