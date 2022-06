Lazio, Muriqi: “Vado ad Auronzo, poi il futuro”

ROMA - Vedat Muriqi prepara la valigia per il ritiro di Auronzo di Cadore. Il giocatore della Lazio rientra dal prestito al Maiorca: difficile che i due club trovino l’accordo per il riscatto in tempi brevi. Così il Pirata pensa già al ritiro biancoceleste di Auronzo: “Non mi interessa il mercato, ora che la stagione è finita sono completamente concentrato sul Kosovo. Mi mancano tre partite e poi avrò a disposizione un mese di riposo. Ne ho bisogno, mi sento psicologicamente stanco, perché la lotta per evitare la retrocessione è stata molto difficile. Per il resto posso dire solamente che ho ancora un contratto con una squadra (la Lazio, ndr) e quindi mi presenterò regolarmente per la preparazione estiva. Poi dovremo prendere una decisione, ma resto un loro tesserato”.