“Il Cadice vuole Escalante in prestito dalla Lazio”

SPAGNA - Gonzalo Escalante pronto a tornare alla Lazio dopo il prestito di sei mesi all’Alaves. Ma è fuori dai piani di Maurizio Sarri, per lui si riaprono le porte del mercato. Secondo Grada3, ci sarebbe il Cadice sulle sue tracce. Il centrocampista argentino potrebbe così tornare in Liga, campionato che lo ha visto sempre protagonista nelle ultime stagioni (Eibar e Alaves). In Spagna però, parlano di un altro possibile prestito. La Lazio invece, vorrebbe fare cassa provando ad intascare 2-3 milioni di euro dalla cessione del centrocampista. Escalante, insieme a Muriqi e Vavro, sono i giocatori andati in prestito che potrebbero garantire un tesoretto da investire nel prossimo mercato. Si attendono novità su questo fronte.