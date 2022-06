Lazio, Muriqi e i gol con il Kosovo: altri segnali per il mercato

ROMA - Vedat Muriqi appena si è tolto la maglia del Maiorca ha continuato a segnare con quella del Kosovo. Doppietta contro l’Irlanda del Nord (3-2 finale) e secondo posto nel girone C della Nations League. Il Pirata con la sua nazionale ha sempre fatto bene: 40 presenze totali, 18 reti e 4 assist lo rendono assoluta bandiera della squadra allenata da Alain Giresse. La Lazio gongola vedendo il proprio attaccante protagonista in campo europeo e aspetta segnali da Maiorca. In ballo c’è il riscatto a favore degli spagnoli, la trattativa però rimane in una fase di stallo: 10-12 milioni chiedono da Formello, troppi per il club delle Baleari. Ma i biancocelesti non mollano e le prestazioni di Vedat in nazionale non fanno che confermare la richiesta per l’acquisto definitivo. Lotito vuole ricavare il massimo dall’attaccante costato 20 milioni nell’estate del 2020 ma mai protagonista con l’aquila sul petto.