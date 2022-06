“Il Chelsea ha messo nel mirino Strakosha”

LONDRA - Thomas Strakosha ha chiuso la sua esperienza alla Lazio. Contratto non rinnovato, a 27 anni il futuro è lontano da Formello dopo i dieci anni passati in biancoceleste. Secondo il Daily Mail, ci sarebbe il Chelsea interessato a lui. I blues avrebbero chiesto informazioni, ma prima dovrebbero cedere Kepa almeno in prestito. Il portiere titolare a Stamford Bridge rimane Mendy, va individuato un nuovo vice e Strakosha a zero sarebbe un ottimo colpo. Thomas sembrava destinato al Fulham, appena promosso in Premier League, eppure la trattativa sembra bloccata. L’inserimento del Chelsea complica i piani, anche se il Fulham potrebbe garantirgli il posto da titolare. Il futuro per Strakosha rimane tutto da scoprire.