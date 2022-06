Lazio-Cragno, il ds del Cagliari: "Per ora solo voci, ma lui merita la Serie A"

ROMA - La Lazio sempre alla ricerca del nuovo portiere. Rimane in pole Carnesecchi nonostante l'intervento alla spalla, ma a Formello valutano anche altri profili. Tra i papabili c'è sicuramente anche il nome di Alessio Cragno del Cagliari. Stefano Capozucca, ds dei sardi, ha detto la sua sulla possibile trattativa con i biancocelesti ai microfoni di Radio Incontro Olympia: "Cragno è uno dei portieri della nazionale azzurra, tra i più forti d'Italia. Il Cagliari purtroppo dopo anni, non è riuscito a mantenere la massima categoria, mentre Alessio merita i migliori palcoscenici del nostro calcio. Cragno alla Lazio? Non ho sentito nessuno della società laziale, per ora nessun contatto, soltanto voci... Tuttavia, per il motivo appena spiegato, noi siamo pronti a tutto, e non nego che saremmo lieti di accontentarlo... Vicario? Non è più nostro, l'Empoli lo ha riscattato".