Lazio, intervento ok per Carnesecchi: il comunicato dell'Atalanta

BERGAMO - "Il calciatore Marco Carnesecchi, in data odierna, è stato sottoposto ad artroscopia di spalla sinistra per capsuloplastica. L’intervento è perfettamente riuscito ed il calciatore inizierà da subito il percorso riabilitativo". Lo rende noto l'Atalanta sul suo sito ufficiale. Il portiere si era infortunato con l'Under 21, preoccupando sia la Dea sia la Lazio, in pole sul giocatore per rimpiazzare Strakosha. Per Sarri è il prescelto, nonostante il lungo stop che si prospetta. La notizia positiva comunque è che l'operazione non ha avuto ostacoli, ora sta alla Lazio affondare sul calciatore per regalarlo al tecnico biancoceleste. In attesa che recuperi presto (si parla di quattro mesi).