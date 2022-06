Lazio, cessione Vavro: il Copenaghen ora ha fretta

COPENAGHEN - La Lazio non incasserà i circa 9 milioni di euro dal Copenaghen per il riscatto di Denis Vavro. I danesi chiedono lo sconto, da Formello sono pronti a concederlo. Ma a determinate condizioni economiche. Il difensore non vuole tornare, questo è chiaro, i due club però, devono trovare l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo. Si tratta sulla base dei 3-4 milioni, utili a Lotito per coprire l’indice di liquidità. Il Copenaghen mette fretta alla Lazio: tra un mese inizia il campionato, c’è la volontà di chiudere la trattativa in pochi giorni. Vavro è sotto contratto i biancocelesti sino al 2024. Non è mai riuscito ad imporsi. Al Copenaghen, club che lo ha lanciato, si è ritrovato. Ora spera di rimanerci a vita.