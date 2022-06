“Il Maiorca tratta ancora Muriqi della Lazio”

SPAGNA - I tifosi del Maiorca, sui social da giorni, invocano a gran voce l’acquisto a titolo definitivo di Vedat Muriqi. Il giocatore arrivato in prestito dalla Lazio a gennaio è riuscito a lasciare il segno nella lotta salvezza. A missione compiuta, con la Liga in tasca, sull’isola sognano il Pirata a titolo definitivo. Eppure il riscatto sembra una questione difficile. La cifra pattuita in inverno si assesta intorno ai 12 milioni di euro. La Lazio farebbe circa un milione di sconto, non di più. L’offerta del Maiorca, secondo quanto riporta Grada 3, non sarebbe superiore agli 8 milioni. La trattativa va avanti, il giocatore ha già annunciato che preferirebbe rimanere in Spagna. Occhio al Galatasaray: dalla Turchia mettevano il club di Istanbul sulle tracce del Pirata. Alla Lazio è fuori dai piani, la cessione sembra comunque la via più probabile.