Lazio, Sucic è già pronto per il salto: se parte Milinkovic è uno degli obiettivi

ROMA - Si chiama Sucic, è paragonato a Milinkovic ed è uno dei golden boy più seguiti in Europa. Il diesse Tare, scopritore di Sergej, ci ha messo gli occhi nei mersi scorsi. E’ uno dei preferiti in caso di sostituzione del Sergente. Luka Sucic ha 19 anni, è esploso nell’ultima stagione. Gioca nel Salisburgo, gioielleria calcistica. E’ una mezzala, ma come idolo ha Modric: «E’ un’ispirazione per il calcio. Lo ammiro ogni giorno, negli allenamenti, nelle partite. Spero che rimarrà a lungo in nazionale», è la confessione di Sucic. Ha incrociato Modric nella Croazia, è stato convocato per la Nations League. E’ entrato nelle due partite contro la Francia (11 minuti in campo la prima volta, un minuto la seconda). Aveva esordito in nazionale ad ottobre contro la Slovacchia. E’ nato in Austria, è croato, non ha avuto dubbi: «Avrei potuto giocare per l’Austria e per la Bosnia, ma non ci sono mai stati dubbi, ho sempre voluto giocare per la Croazia. Dall’età di 15 anni ho fatto parte di tutte le squadre più giovani. Gli austriaci mi hanno chiamato solo l’anno scorso per giocare nell’under 21, mi avrebbero trasferito in nazionale. Non mi interessava», ha spiegato Sucic di recente.

Il futuro E’ stato seguito da Juve e Milan, si è interessato il Liverpool. Ha una valutazione da almeno 10 milioni, forse più. Non ha escluso di partire in estate: «Ho un contratto fino al 2025, ma la filosofi a del Salisburgo è vendere i giovani dopo un anno o due, quindi probabilmente non rimarrò fino alla fine dell’accordo, lascerò durante questa stagione o durante la prossima. Il Salisburgo è un grande club per lo sviluppo dei giovani, abbiamo tutto quello che serve per crescere». Sucic ha confessato il sogno di giocare in Spagna, non direbbe no ad una chiamata dall’Italia: «Il mio obiettivo è giocare in Spagna perché per il mio stile lì mi vedo di più. Barcellona e Real sono il top, anche Siviglia e Villarreal sono grandi. Si parla anche del Liverpool, mi piacciono i Reds per il modo in cui giocano. Non mi dispiacerebbe avere la possibilità di giocare lì», sono altri spunti dell’intervista concessa in Croazia.