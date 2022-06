Lazio-Carnesecchi, i tifosi sui social lo chiamano: “Guarisci e vieni!”

ROMA - È passata una settimana dall’operazione alla spalla sinistra e Marco Carnesecchi non vede l’ora di tornare in campo. La Lazio ha alzato la sua offerta con una cifra vicina ai 12 milioni più 3 di bonus. Ora tocca all’Atalanta dire sì. Il portiere aspetta con ansia di conoscere il proprio futuro. In questi giorni ha trascorso qualche momento di vacanza in compagnia di alcuni amici e la ragazza Valentina a Poltu Quatu. In una foto postata su Instagram si nota il tutore che fascia la spalla. Lo stop è quantificato in 3-4 mesi. I tifosi biancocelesti intanto, hanno invaso il suo profilo Instagram. L’ultimo post del portiere è riferito ancora alla festa per la Serie A conquistata con la Cremonese. “Vai Marco, inizia a cercare casa all’Olgiata che la Lazio ti aspetta”, si legge tra i commenti. E poi: “Guarisci dall’infortunio, tornerai ancora più forte. La Lazio e i laziali sono pronti ad accoglierti”. Carnesecchi non vede l’ora, ma deve ancora aspettare. Sono giorni caldissimi per la trattativa.