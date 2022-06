Lazio-Muriqi, il Maiorca ci prova ancora: “Ma c’è differenza economica”

MAIORCA - La Lazio aspetta i soldi per il riscatto di Vedat Muriqi dal Maiorca. Il club spagnolo è intenzionato ad acquistare il Pirata a titolo definitivo, ma senza tirare fuori i 12 milioni di euro pattuiti a gennaio. A Formello fanno lo sconto di un paio di milioni, non di più. L’offerta invece, si attesta intorno agli 8. Al momento situazione in stallo. E ai microfoni di Onda Cero Mallorca, il Ceo Alfonso Diaz ha dichiarato: “Stiamo lavorando alla questione di Muriqi. C'è una bella differenza in termini economici e noi conosciamo le risorse che abbiamo a disposizione e i limiti che possiamo raggiungere”. Sull’attaccante ci sarebbe anche il Galatasaray. Eppure dalla Turchia non si registra nessuna mossa ufficiale. Ad oggi Muriqi è destinato a far ritorno a Roma ed eventualmente partire per il ritiro di Auronzo di Cadore in attesa di una sistemazione.