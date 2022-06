Lazio, Muriqi in vacanza pensando al mercato. E c’è pure Milinkovic…

TURCHIA - Vedat Muriqi in vacanza con la sua famiglia a Bodrum, splendida cittadina turistica in Turchia che si affaccia sul Mar Egeo. Al Titanic Deluxe, super resort a cinque stelle, c’è anche Sergej Milinkovic-Savic. Il Sergente già da qualche giorno si rilassa al mare. E chissà se i due non si siano incontrati davanti ad un bel cocktail. Compagni di squadra lo sono ancora, il Pirata senza riscatto sembra destinato a partire per il ritiro di Auronzo di Cadore. La trattativa con il Maiorca non decolla ancora: “Stiamo lavorando alla questione. C'è una bella differenza in termini economici e noi conosciamo le risorse che abbiamo a disposizione e i limiti che possiamo raggiungere”, ha ammesso il ceo del club spagnolo. Muriqi intanto si riposa al mare in attesa di scoprire il futuro. Rimarrebbe volentieri in Spagna dove in sei mesi è riuscito ad imporsi e farsi amare dai tifosi. Alla Lazio spazio ormai chiuso.