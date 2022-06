“Il Besiktas fa sul serio per Cabral”

ROMA - Jovane Cabral non verrà riscattato dalla Lazio, ormai ci sono pochi dubbi sulla scelta presa a Formello sull’attaccante capoverdiano arrivato in prestito a gennaio dallo Sporting Lisbona. Nei giorni scorsi girava la voce di una possibile conferma, ma Sarri avrebbe chiesto un altro vice Immobile. E secondo il quotidiano A Bola, sulla punta ci sarebbe il forte interesse del Besiktas. La prima offerta: 4 milioni di euro. Lo Sporting ne chiede almeno 5. Possibile che venga trovato un accordo a metà strada. Nei giorni scorsi era spuntato anche il Marsiglia, ma da parte dei francesi non si è registrato nessun passo. La Lazio nel frattempo si guarda intorno: mollato Cabral andrà cercato un nuovo attaccante come ricambio di Ciro Immobile.