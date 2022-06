Lazio-Vicario, l’Empoli: “In attesa di una offerta”

ROMA - “Vicario non l'ha richiesto nessuno! Lazio e Fiorentina? Si facessero avanti altrimenti resta volentieri ad Empoli…”. Parla chiaro il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ai microfoni di Radio Incontro Olympia. I biancocelesti hanno nel mirino Carnesecchi dell’Atalanta, ma non solo. Piace anche l’estremo difensore dei toscani. Al momento però, non si registrano affondi: “Posso serenamente affermare che per il nostro portiere non è arrivata alcun tipo di richiesta fino a questo momento. Lazio e Fiorentina? Ripeto, io non ho sentito nessuno nonostante leggo di presunti interessamenti. Vicario è il titolare dell' Empoli, se dovesse restare non ci sarebbe nessun problema, anzi... Magari il prossimo anno lo vendo all'Inter ancora meglio. La Lazio? Resto in attesa, sicuramente Sarri vorrà avere il portiere pronto già fin dal ritiro. Se l'Atalanta valuta Carnesecchi 18 milioni, bravi loro...".