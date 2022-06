“La Lazio è interessata a Riqui Puig del Barcellona”

BARCELLONA - La Lazio sarebbe interessata a Riqui Puig, centrocampista del Barcellona. La voce di mercato arriva direttamente dalla Spagna: secondo Sport, i biancocelesti avrebbero messo nel mirino il classe 1999 per rinforzare il centrocampo. Regista, all’occorrenza mezz’ala. Nell’ultima stagione con Xavi ha giocato molto poco: 18 presenze (1 gol) e appena 545’ tra Liga, Champions, Europa League e Coppa del Re. Secondo il quotidiano spagnolo ci sarebbe anche l’ok di Maurizio Sarri per una operazione in prestito. Offerta già negli uffici del Barcellona. Su Puig però, c’è anche l’interesse del Valencia di Gattuso. Il ragazzo cerca una piazza per rilanciarsi: al Mestalla o chissà, all’Olimpico, le prossime future destinazioni.