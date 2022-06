Lazio, in arrivo Gila dal Real Madrid per la difesa

ROMA - Fine di un ciclo in questo 30 giugno, ne sta nascendo un altro. Più giovane, più rampante. E’ un passaggio di generazione, di posti, di missioni. Con l’acquisto di Cancellieri (2002) e l’assalto in corso a Ilic (2001) c’è Mario Gila, classe 2000, difensore centrale spagnolo scelto come alternativa sul centro-destra. Tutti pronti a sposare l’io di Sarri. Gila compirà 22 anni il 29 agosto, è reduce da un anno da titolare nel Real Madrid Castilla allenato da Raul Gonzalez Blanco (ex leggenda dei Blancos). E’ partito dal basso, ha militato nella Primera Division, serie C spagnola, ma è fresco di esordio con le Merengues. E’ stato Carlo Ancelotti a consegnargli la camiseta blanca contro l’Espanyol il 30 aprile scorso, nel giorno della conquista del trentacinquesimo titolo nella Liga, contro la squadra in cui era cresciuto. Gila ha giocato i 15 minuti finali entrando al posto di Camavinga e altri 8 minuti contro il Levante il 12 maggio al posto di Fernandez.

Mercato Lazio, l'operazione Gila La trattativa è in fase avanzata, si può chiudere. Lotito e Tare trattano col Real l’acquisto a titolo definitivo (non in prestito) per 5 milioni più il 50% dei diritti in caso di cessione futura. Ad inizio giugno era spuntato il nome di Chust, altro giovane del Real. Poi ecco Gila, under 19 spagnolo, non ha fatto il salto in under 21. Sarri potrebbe avere anche lui in ritiro dal 5 luglio. Volente o nolente? E’ scattato subito l’indovinello social: è un acquisto di Tare o richiesto da Sarri? Dualismo a parte, conta che si riveli un’alternativa valida. Luiz Felipe è andato via, Patric è stato promosso. Sul brasiliano aveva scommesso il diesse e Inzaghi l’aveva seguito. Gila inizialmente parte da scommessa, nonostante sia cresciuto ne La Fabrica del Real. Nel Castilla è stato spesso capitano, nell’ultima stagione ha giocato 32 volte, ha segnato 2 gol e servito un assist. E’ considerato un centrale fisico e nonostante questo molto veloce, una scheggia con i piedi da sgrezzare, l’opera toccherà a Sarri, bravo a portare i centrali oltre i limiti. Gila aveva iniziato nelle giovanili dell’Espanyol, a 17 anni è passato al Real Madrid, a gennaio aveva firmato fino al 2024. E’ nato a Barcellona, ha militato in club catalani (Santa Perpètua, Sabadell, Mollet, Damm e poi l’Espanyol). Piede destro, è alto 185 centimetri, si muove sul centrodestra. Sarri ha chiesto la conferma di Patric, per quanto a qualcuno continui a sembrare un’insensatezza, lui lo considera titolare. Allo spagnolo verrà affiancato un altro spagnolo, è Gila.