Lazio-Vicario, Corsi: "Abbiamo avuto un colloquio recente"

EMPOLI (Firenze) - Dopo gli addii di Strakosha e Reina la Lazio è alla ricerca di un portiere titolare per la prossima stagione e, visto lo stallo nella trattativa con l'Atalanta per Carnesecchi, è tornato in augue il nome di Guglielmo Vicario, estremo difensore dell'Empoli appena riscattato dal Cagliari. Il presidente della società toscana, in relazione a questa trattativa, ha commentato così ai microfoni di Radio Incontro Olympia: "Abbiamo parlato con la Lazio di Vicario. C'è stato recentemente un colloquio. Accordo raggiunto? L'unico accordo è di aspettare una successiva chiamata dalla dirigenza laziale con la quale abbiamo impostato un discorso da sviluppare prossimamente. Personalmente, da una parte posso definirmi contento che il nostro lavoro venga riconosciuto e premiato da un top club, dall'altra parte sarei dispiaciuto perché sarebbe difficile sostituire il miglior portiere italiano dell'ultimo campionato, che mi auguro di vedere presto in nazionale viste le convocazioni di Mancini in quel ruolo...”.