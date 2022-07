La Lazio tratta Vicario. Reina via, serve un vice

ROMA - È rimasta solo la porta della Lazio . Sarri è senza portieri e senza difensori. Dopo Strakosha ha salutato Reina senza pianti e rimpianti , tornato a sorpresa al Villarreal 17 anni dopo l’addio. Lotito , dopo 24 ore di sconvolgimenti, è in piena maratona, si sta scapicollando per acquistare almeno un portiere e un centrale (Gila del Real Madrid) entro il raduno di domani a Formello. Il presidente non riesce a chiudere per Carnesecchi , ha offerto 15 milioni (12 più 3 di bonus) e non rilancia a fronte di una richiesta rigida di 18. I contatti proseguono senza sbocchi. L’Atalanta non fa sconti e conta di accogliere Carnesecchi (infortunato) al raduno di dopodomani. Lotito, non solo per fare scena, s’è lanciato su Vicario dell’Empoli telefonando al collega Corsi : «Aspettiamo un’altra chiamata dalla Lazio - ha detto il presidente dell’Empoli a Radio Olympia - abbiamo impostato un discorso da sviluppare. Siamo pronti a sostituirlo». Vicario era l’alternativa all’azzurrino dell’Atalanta, può arrivare per 15 milioni, avrebbe potuto avere Reina come vice. L’addio anticipato di Pepe costringe la Lazio a rintracciare un nuovo secondo. Reina se n’è andato di sua sponte, senza che nessuno l’abbia fermato. Era sotto contratto fino al 2023, da sfiduciato. Ieri mattina ha comunicato l’intenzione di tornare al Villarreal, gli è stata riconosciuta una piccola buonuscita, verranno risparmiati gran parte degli 1,7 milioni netti di ingaggio che gli spettavano.

Gli scenari

La rinuncia a Carnesecchi, per molti eleggibile come nuovo Buffon, ormai è più che probabile ed è dolorosa. Vicario però non deve passare come rincalzo. Ha disputato un intero campionato di Serie A, dopo una partenza difficile (proprio nel match di andata con la Lazio) si è fatto valere, è stato chiamato anche lui da Mancini nello stage di maggio. Corsi l’ha riscattato dal Cagliari per 8 milioni, 5 cash più 3 pagabili ad inizio 2023. Il Cagliari incasserà una percentuale del 20% se Vicario sarà venduto. Ecco perché l’Empoli punta a guadagnare almeno 15 milioni. L’accordo base con Vicario è stato trovato, è gestito da Gabriele Giuffrida, agente molto vicino alla Lazio. Sarri, ad oggi, come portieri ha in rosa solo Adamonis e Furlanetto, rientra Alia.

Il secondo

E’ sarabanda di nomi per il ruolo di vice: a Sarri piace Terracciano della Fiorentina, 32 anni. E’ rimbalzato un presunto tentativo per Ospina, ormai ex Napoli, promesso sposo dell’Al-Nassr, gli offrono 3,5 milioni per due anni. Occhio a Wladimiro Falcone della Samp, secondo di Audero. Rimbalza il nome di Provedel dello Spezia. Sirigu, promesso al Napoli, non convince. Tare era sulle tracce di Sergio Rico del PSG, reduce da un’annata difficile a Maiorca. E’ spuntato il profilo di Alessandro Berardi del Verona, ex biancoceleste. Lotito, con Setti, può progettare operazioni multiple. Jorge Mendes aveva proposto Luis Maximiano, portiere portoghese del Granada, retrocesso nella B spagnola. Dal Liverpool si è svincolato Karius, mentre Adrian viene dato sotto contratto fino al 2023. Da Torino andrà via Vanja Milinkovic, fratello di Sergej. Il ritorno di Strakosha è stato smentito. Porte che sbattono, porte che scorrono. Sarri, finché non avrà portiere e centrali, dovrà vietare i retropassaggi.