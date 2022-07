“Il Siviglia non molla Luis Alberto”

SIVIGLIA - Il quotidiano As è sicuro: Luis Alberto è sempre nei pensieri del Siviglia. Il club andaluso sarebbe pronto ad inserire Oliver Torres nella trattativa: 12 milioni di euro più il cartellino del centrocampista classe 1994 ex Atletico Madrid. Al momento però, non si registrano offerte ufficiali recapitate a Formello. Il Mago è nella lista dei giocatori cedibili, ma Lotito chiede solo soldi cash. E parte da una richiesta di 25-30 milioni di euro (la Lazio deve riconoscere al Liverpool il 30% in caso di cessione). L’interesse degli andalusi c’è, Luis tornerebbe volentieri in Spagna. Ieri ha salutato la sua famiglia prima di partire direzione Roma e rispondere alla chiamata del raduno. Effettuerà le visite mediche e partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore. La moglie e i figli sono rimasti a Siviglia per trascorrere altri giorni di vacanza insieme e aspettando novità dal mercato. “Sono terminate le vacanze, ci tocca salutare papà. Ti amiamo e ci manchi già", la didascalia che accompagna la foto postata dalla moglie Patricia.