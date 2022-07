Lazio, Gila a un passo: al Real Madrid 6 milioni di euro

ROMA - In attesa di Alessio Romagnoli , svincolatosi dal Milan e vicinissimo a vestire la maglia del club di cui è tifoso sin da bambino, nonostante la sua carriera da calciatore sii iniziata sull'altra sponda del Tevere, la Lazio si regala un altro difensore centrale: Mario Gila , infatti, classe 2000 di proprietà del Real Madrid cui dovrebbero andare circa 6 milioni di euro, è a un passo dal trasferimento al club biancoceleste in un'operazione che si concluderà a titolo definitivo.

Gila, chi è il giovane acquisto della Lazio

Mario Gila Fuentes, questo il nome completo del ragazzo nato a Barcellona il 29 agosto di quasi 22 anni fa, ha mosso i primi passi nelle giovanili di diverse squadre catalane, dal Santa Perpètua al Sabadell, il Mollet, il Damm, fino all'Espanyol, secondo club più importante della metropoli. Nel 2018 il grande salto, nella cantera del Real Madrid, dove con la formazione B, il 'Castilla', ha collezionato in tre stagioni 76 presenze, arricchite da 6 gol. In questa stagione Carlo Ancelotti lo ha lanciato in due occasioni con i 'big' in Liga (il debutto lo scorso 30 aprile proprio contro l'Espanyol, poi con il Levante), per un totale di 23 minuti. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, si tratta di un difensore dotato di buona fisicità, ma abile anche nella fase di impostazione.