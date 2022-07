Festa Lazio, fischi a Lotito. Ma tutti aspettano Romagnoli: si tratta

I tifosi aspettano Romagnoli

Ciro star della notte, dominatore assoluto. Ma come in un matrimonio non celebrato, è mancato il nuovo sposo. Tutta la Lazio e la sua gente aspettavano di vedere apparire Alessio Romagnoli, pronti ad erigere in suo onore una statua della lazialità. Lotito, in prima fila a Piazza del Popolo, beccato dai fischi, ha condotto le fasi finali della trattativa telefonicamente. L’offerta finale è da 2,8 milioni più bonus raggiungibili (totale di circa 3,5 milioni). Siamo ai dettagli, anche per le commissioni, s’attendono annuncio e partenza per il ritiro, appena possibile. Era presente il diesse Tare, seduto qualche sedia più in là di Lotito. Non si sono salutati, si sono incrociati solo a fine serata, quando Lotito ha dato appuntamento a Tare per stamattina alle 11,30 a Formello. Poi sono stati fotografati mentre discutevano animatamente, pesa l’assegnazione della Primavera a Fabiani. Sono giorni di scontri e confronti. Anche Sarri, ieri assente, aspetta Romagnoli. Da domenica è una veglia ansiosa, i laziali speravano nella sorpresona, immaginando una festa solenne a Piazza del Popolo. Ci sarebbe voluto Romagnoli in una serata così. Sul palco si sono alternati cantanti (Briga), musicisti (Casta, star del violino) e Francesca Manzini, figlia di Maurizio, imitatrice e conduttrice, ha imitato Mara Venier e ha canzonato Lotito sul mercato: «Vicario, Maximiano, ma chi c.... sono questi».