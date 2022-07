Lazio, è arrivato Casale: visite mediche e via ad Auronzo

ROMA - La Lazio ha preso Nicolò Casale, difensore prescelto da Maurizio Sarri e obiettivo già a gennaio. Il giocatore arriva dal Verona, l’operazione si è definitivamente sbloccata nelle ultime ore per 7 milioni di euro più 3 di bonus. Ieri sera, a Roma da poche ore, il giocatore si sentiva già biancoceleste: "Realizzato un sogno, sono qui per Sarri". Intorno alle 8 Casale si è presentato in clinica Paideia per le visite mediche di rito. Primi sorrisi a tinte biancocelesti e autografi ai tifosi presenti. Una volta terminati i test firmerà il contratto e volerà ad Auronzo di Cadore nelle prossime ore. Sarri avrà così il suo jolly di difesa, potrà allenarlo così nei primi giorni del ritiro. Ora i tifosi aspettano Alessio Romagnoli. Il mercato della Lazio negli ultimi giorni ha subìto un'accelerata. La stagione è di fatto iniziata. In clinica Paideia visite anche per Hysaj e Marusic, giocatori impegnati con le rispettive nazionali sino a metà giugno. Hanno usufruito delle vacanze prolungate.