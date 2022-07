Lazio, Romagnoli è fatta: accordo raggiunto

Visite mediche e partenza per il ritiro

Romagnoli si sottoporrà alle visite mediche prima di raggiungere Auronzo di Cadore per iniziare a lavorare con i suoi nuovi compagni di squadra. Proprio nella sede del ritiro, ieri era apparso uno striscione dedicato al difensore centrale, che non ha mai nascosto la sua passione per i colori biancocelesti. Sarri, che ha iniziato la prima fase della preparazione con pochi difensori a disposizione, può sorridere: dopo l'acquisto di Casale ha finalmente completato il nuovo pacchetto difensivo della sua Lazio.