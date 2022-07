Lazio, la porta si riempie: Provedel e Maximiano vicini alla chiusura

In attesa di decidere se volare sotto le Tre Cime di Lavaredo per la prima amichevole (domani ore 18) con i dilettanti di Auronzo, Lotito sta chiudendo in queste ore anche l’acquisto dei due portieri da consegnare a Sarri. La notte ha partorito l’intesa con l’agente di Ivan Provedel, numero uno dello Spezia, 28 anni, in scadenza nel 2023. La trattativa è ancora aperta tra i due club, distanza minima, possibile inserimento di una contropartita. La valutazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 3,5 o 4 milioni di euro. Lo Spezia sostituirà Provedel con Falcone della Samp. A Roma è sbarcato l’agente di Luis Maximiano, 23 anni, portoghese del Granada. Esisteva già l’accordo con il portiere, ballano gli ultimi dettagli tra le due società: tra prestito e diritto di riscatto dovrebbe essere un’operazione da circa 10 milioni. Provedel e Maximiano partiranno alla pari e si giocheranno il posto: non c’è un titolare e un vice designato.

I nuovi in campo Nel ritiro di Auronzo, tra pochi minuti scenderanno in campo per la prima volta agli ordini di Sarri anche gli ultimi due acquisti Nicolò Casale (7 milioni più 3 di bonus) e il brasiliano ex Shakhtar Marcos Antonio, costato 8 milioni più 2 di bonus. Si aggiungono a Matteo Cancellieri, l’altro talento arrivato dal Verona (7 milioni più 1,5) e in attesa di Mario Gila e Alessio Romagnoli. Lo spagnolo, bloccato da un sospetto caso Covid, deve completare le visite mediche: 6 milioni al Real Madrid. L’ex capitano del Milan firmerà tra lunedì e martedì. Ha detto sì alla Lazio, sono stati raggiunti gli accordi con Rafaela Pimenta, l’avvocato della scuderia Raiola, impegnata a Torino con Pogba e il caso De Ligt. Anche Lotito ha bisogno di un paio di giorni di tempo per valutare alcune opzioni in uscita dei difensori, su tutti Acerbi, entrato nelle ultime ora in orbita Juve.