Lazio, svolta in porta: arriva Maximiano

La Lazio vuole Provedel ma lo Spezia cerca un sostituto

Ma non è finita qui, perché i biancocelesti stanno lavorando anche per garantire a Sarri un ricambio di tutto rispetto. Si tratta di Ivan Provedel, 28 anni, autore di un'ottima stagione con lo Spezia. Gotti, però, non lo lascerà partire se prima non avrà un sostituto. Il ds Pecini era indirizzato su Falcone, in uscita dalla Samp. Il blucerchiato, assistito da Fali Ramadani, era nella lista dei possibile vice della Lazio. Ieri è spuntato il Torino e il suo trasferimento in Liguria è tornato in discussione. La notte tra venerdì e sabato ha partorito l’accordo con l’agente. Pronto un contratto di cinque anni, ingaggio da oltre un milione per il terzo nome indicato da Sarri: faceva parte, in tempi non sospetti, della lista con Carnesecchi e Vicario. Ivan, 28 anni, friulano di Pordenone, ha il contratto in scadenza nel 2023. L’opportunità di crescere in carriera con la Lazio e di giocare in Europa League lo hanno spinto a chiedere la cessione. Si trova in Val Gardena. Un altro segnale: ieri nella prima amichevole, Gotti non lo ha utilizzato. La trattativa è aperta da qualche giorno. Lo Spezia ha chiesto 5 milioni per il cartellino, deve riconoscere il 50% all’Empoli. La Lazio ha alzato la posta, ma è complicato inserire contropartite nell’affare. Kiyine, Raul Moro, Akpa Akpro le pedine in possibile uscita. Pecini cerca un difensore centrale di piede destro e deve garantirsi un sostituto.

Lazio, gli altri nomi e il terzo portiere

Lotito tiene aperte più piste. Carnesecchi, infortunato, vuole lasciare lo stesso l’Atalanta, ora accetterebbe un prestito. Occhio a Vicario, il portiere dell’Empoli. Non è mai uscito dai radar, anche se costa 15 milioni e sarebbe un titolarissimo. Lotito sa giocare su più tavoli. Niente di scontato. Alessio Furlanetto, classe 2002, sembra invece il favorito per restare in rosa come terzo. Nella passata stagione era il fuoriquota della Primavera, ma alla lunga ha perso il posto. Glielo aveva soffiato Moretti, lasciato a lungo in scadenza e a cui la Lazio solo negli ultimi giorni ha proposto il rinnovo. Marco Alia, reduce da una buona stagione nel Monterosi, e Marius Adamonis hanno coperto il ruolo di terzo portiere nelle ultime due stagioni. La società cercherà di mandarli a giocare.