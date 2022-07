Lazio, Romagnoli-day: visite mediche in Paideia, tanti i tifosi ad accoglierlo

ROMA - È arrivato il momento del colpo dell'estate della Lazio, il più atteso da Sarri e dai tifosi. Ieri sera Alessio Romagnoli è sbarcato all'aeroporto di Fiumicino, ha posato con la maglia biancoceleste, e questa mattina alle 8 si è presentato in clinica Paideia per sottoporsi alle visite mediche di rito. Tantissimi i tifosi che lo hanno attesso all'esterno della struttura sanitaria biancoceleste. Il gruppo della Curva Nord gli ha regalato una maglietta. Poi cori, applausi e tanto entusiamo per l'arrivo del difensore che nelle prossime ore viaggerà verso Auronzo per iniziare la preparazione agli ordini di Sarri.