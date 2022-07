Lazio, situazione Muriqi: si allena da solo, il Bruges non c’è più

ROMA - Vedat Muriqi si allena da solo a Formello. Niente ritiro con la Lazio, aspetta di conoscere il proprio futuro e lo fa da separato in casa. La trattativa con il Bruges si è arenata sul più bello: dopo le visite mediche, il club belga ha detto no. Lo stato di salute non c’entra niente, si è cercato solo uno sconto o cambiare la formula dell’affare (da titolo definitivo a prestito con diritto di riscatto). Ora Lotito aspetta la sua uscita e cerca offerte. Il patron valuta anche un ricorso alla Fifa. Ma il Pirata va piazzato, si potrebbero riaprire le piste turche (Galatasaray e Fenerbahce). Il Maiorca, dove ha giocato gli ultimi sei mesi della stagione, offre al massimo 7-8 milioni. Troppo pochi per evitare la minusvalenza. Il mercato è lungo, la Lazio ha comunque bisogno di vendere. Vedat resta in uscita.