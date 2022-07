Lazio, Strakosha va al Brentford: l’arrivo è ufficiale

ROMA - Thomas Strakosha va al Brentford. Il portiere albanese, che si è svincolato dalla Lazio lo scorso 30 giugno, vola in Premier League. “Strakosha si è unito al Brentford in trasferimento gratuito. Il 27enne ha lasciato la Lazio il mese scorso al termine del suo contratto. È l'ultimo arrivato nella rosa del Brentford in vista della prossima stagione di Premier League 2022/23 e ha firmato un contratto quadriennale, soggetto a nulla osta internazionale”. Questo il comunicato ufficiale. La Lazio ha puntato su Maximiano, è lui il nuovo numero uno laziale agli ordini di Sarri. È già ad Auronzo con la squadra.