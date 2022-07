Lazio, Escalante in uscita: c’è l’opzione Sampdoria

ROMA - Gonzalo Escalante è rientrato dal buon prestito all’Alaves, il club spagnolo non lo ha riscattato nonostante l'ottima stagione disputata. É tornato a Roma, cerca una nuova sistemazione, magari a titolo definitivo. Con la Lazio di Sarri non ha mai trovato spazio, con i biancocelesti ha un contratto sino a giugno del 2024. Nelle ultime ore è spuntata la pista Sampdoria. “Vediamo, ne abbiamo parlato. Per ora non ci sono novità. La Lazio? C'è un po' di amarezza, ma è andata così. Non ho parlato con Sarri, adesso devo solo aspettare". Parole rilasciate dal centrocampista argentino a Lalaziosiamonoi.it durante una passeggiata al centro commerciale. Gonzalo ha voglia di rilanciarsi, potrebbe farlo anche in Serie A in cui totalizzato 24 presenze con la maglia laziale.