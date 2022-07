Lazio, Muriqi al Maiorca: ecco tutte le cifre dell’affare

ROMA - Vedat Muriqi parte davvero. Dopo l’affare saltato con il Bruges, la Lazio ha trovato l’accordo con il Maiorca. Vedat riparte da dove ha giocato gli ultimi sei mesi della scorsa stagione in prestito. Un periodo fortunato per lui fatto di 5 gol e 3 assist. Operazione da 10-11 milioni complessivi, di cui 8 fissi e altri 2-3 legati ai bonus . Cifra adeguata per Lotito: evitata così una importante minusvalenza. Il Pirata nell’estate del 2020 era costato quasi 20 milioni di euro.

Muriqi soddisfatto

L’ex Fenerbahce aveva già trovato da tempo l’accordo con il Maiorca: 2,2 milioni di euro a stagione sino al 2026. Alla Lazio non è mai esploso: ha collezionato complessivamente 1566 minuti e realizzato appena 2 reti (entrambe all'Atalanta, una in Serie A e una in Coppa Italia). Numeri decisamente negativi dopo che in Turchia viaggiava a 15 gol di media a stagione. In Liga vuole confermarsi. La Lazio l’ha già salutata da tempo.