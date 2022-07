La Lazio non molla Ilic: via Luis Alberto, poi l’offerta al Verona

ROMA - La Lazio pronta a vendere prima di piazzare altri colpi in entrata. Nel mirino c’è sempre Ivan Ilic del Verona. L’asse con il club di Setti rimane aperto dopo aver chiuso Cancellieri e Casale. Prima però, serve vendere Luis Alberto al Siviglia. Sono operazione collegate nonostante Sarri abbia chiesto a prescindere l’arrivo del serbo. Le cifre del possibile affare: il Verona chiede 13-15 milioni dopo essere partito da 18. La Lazio spera di incassare dalla cessione del Mago. Dalla Spagna non hanno mai offerto più di 12-15 milioni. Sull’affare pende anche il 30% della futura rivendita da riconoscere al Liverpool. L'inserimento di Oliver Torres come contropartita da parte del Siviglia non interessa. Fasi di studio e d'attesa. I biancocelesti non perdono di vista Ilic, su cui si era interessato anche il Torino. Sarri chiede un rinforzo a centrocampo e guarda con attenzione pure allo svincolato Vecino.