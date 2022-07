“L’ex Lazio Cabral pronto a firmare con il Besiktas”

ROMA - Jovane Cabral alla fine non è stato riscattato dalla Lazio. Sei mesi in prestito dallo Sporting Lisbona, un solo gol all’ultima giornata di campionato e pochi minuti in campo. In un primo momento sembrava vicino il suo acquisto, poi la dirigenza biancoceleste ha puntato il mirino altrove. Alla corte di Sarri è arrivato Matteo Cancellieri, Cabral ha fatto ritorno allo Sporting. Ma è solo di passaggio. Secondo A Bola sarebbe in dirittura d’arrivo l’affare con il Besiktas. Trasferimento a titolo definitivo per una cifra intorno ai 2 milioni di euro. Il 24enne è in scadenza di contratto tra un anno e non rientra nei piani del club portoghese. É pronto a ripartire alla Turchia.