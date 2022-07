Lazio, Provedel è in arrivo: ecco cosa manca per chiudere

ROMA - Sei colpi messi a segno, più Vecino in arrivo e Provedel sullo sfondo. Il portiere dello Spezia è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore della Lazio. L’accordo tra i due club già c’è sulla base di 2,5 milioni di euro. Cosa manca ancora? La situazione commissioni all’agente non è ancora definitiva . Questo blocca il finale positivo dell’operazione.

Lazio, ecco la situazione Provedel

Lotito non molla e tratta ancora con l’agente del portiere. Ma non solo. Lo Spezia prima di cedere Provedel vuole assicurarsi un nuovo numero uno. Occhi su Dragowski della Fiorentina, che al momento sta valutando offerte economiche più conveniente e vorrebbe giocare in un club con maggiori ambizioni. Anche all’estero. I liguri proseguono nella trattativa, vogliono convincerlo. La Lazio intanto aspetta e pensa al piano B che porta al nome di Sportiello. L’estremo difensore in forza all’Atalanta è in scadenza nel 2023.