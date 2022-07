Lazio, anche Vecino per Sarri: è il settimo colpo Lazio

INVIATO A GRASSAU - Garra charrua per Sarri . Settimo colpo, Matias Vecino . Il mercato sinfonico della Lazio , un crescendo di acquisti, tocca picchi record. Nessuno ha centrato così tanti colpi. È fatta per il centrocampista uruguaiano, ex Inter, svincolato. Firmerà un contratto di tre anni, è atteso a Roma nel weekend per sottoporsi alle visite mediche. Ingaggio (da 1,8 milioni più bonus) e commissioni, Lotito ha chiuso gli accordi con il manager Lucci, con cui la Lazio è in ottimi rapporti da anni. Sarri avrà Vecino la prossima settimana, al rientro dal ritiro in Germania. Chiedeva un centrocampista in più, con caratteristiche diverse da Luis Alberto . Più fisico, di sostanza, per dare peso alla mediana soprattutto quando sarà scelto Marcos Antonio con Milinkovic. Un metro e 87 di altezza, Vecino ha lavorato con Mau a Empoli nel 2014-15, lo utilizzava mezzala destra. Si aggiunge alla batteria di interni, prevede il Mago, Milinkovic e Basic. Marcos Antonio e Cataldi sono i registi.

Lazio, il portiere

Manca l’ottavo colpo, arriverà. È il secondo portiere. La scelta è Provedel, c’è l’accordo tra Lazio e Spezia sulla base di 2,5 milioni, non è ancora sciolto il nodo commissione, blocca l’operazione. Lotito, tenendo duro, è riuscito ad abbattere i costi, non del tutto. E non demorde. Ha speso quasi 50 milioni, centellina le spese rimanenti. Non è l’unico ostacolo, c’entra anche Dragowski. Lo Spezia l’aveva scelto per sostituire Provedel, il portiere della Fiorentina valuta offerte economiche più convenienti e vorrebbe giocare in un club con maggiori ambizioni, se non in Italia all’estero. Lo Spezia insiste per convincerlo. La Lazio ha valutato alternative, non si possono escludere nuovi colpi di scena. Lo stallo per Provedel aveva spinto la società, con il benestare di Sarri, a orientarsi su Sportiello. È in scadenza nel 2023 con l’Atalanta.

Mercato Lazio, le strategie

Vecino più un altro portiere. Il mercato della Lazio, salvo cessioni tra i big, sarebbe chiuso. Può arrivare un terzino se partirà Hysaj. Il Valencia di Gattuso si è informato, ha un costo che s’aggira intorno ai 7 milioni e un ingaggio da 2 milioni all’anno. Gli spagnoli non hanno affondato. Sarri vorrebbe Udogie dell’Udinese, servono almeno 20 milioni e solo un incasso record permetterebbe l’assalto. Mau ha scelto Vecino per cautelarsi nel caso in cui non arrivi Ilic, legato all’uscita di Luis Alberto. Resta in uscita, ma il Siviglia non si fa avanti ufficialmente. Ha ceduto Koundé al Barcellona, incassando 50 milioni. Non è detto che si faccia vivo, in tanti credono che non lo farà. Se accadrà, andrà valutata l’offerta. L’idea del Siviglia era proporre una cifra tra i 13 e i 15 milioni più il cartellino di Oliver Torres, trequartista-ala. Senza contropartita non si riuscirebbe a trovare un accordo. Lotito spara alto, per il Mago chiede in partenza 45 milioni per arrivare a 30. Nessuno glieli riconosce. Va monitorata la posizione di Milinkovic, il manager Kezman tiene aperta la porta. Ha contatti in Premier, fino all’ultimo proverà a muovere il Sergente. È un rischio che può protrarsi fino all’ultima settimana di mercato.