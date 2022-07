Lazio, Acerbi e il confronto con Sarri: la decisione

ROMA - Fine della permanenza a Grassau (con coda in Austria), si concludono anche le sedute in solitaria a Formello. Un conto è non partire, un conto essere messo fuori rosa. E non è questo il caso. Francesco Acerbi, salvo sorprese, tornerà in gruppo martedì alla ripresa degli allenamenti. Sarri ha concesso due giorni di riposo alla squadra. La Lazio ieri ha affrontato il Qatar nella sesta amichevole estiva, l'ultima della fase due della preparazione atletica. Il rientro a Roma è coinciso con il triplice fischio contro la selezione del Paese che ospiterà i prossimi Mondiali. E il difensore, destinato a salutare entro il primo settembre, è rimasto a Roma in attesa di una sistemazione. Al momento intorno a lui ci sono state soltanto voci di mercato, nessuna proposta recapitata alla dirigenza biancoceleste, disposta ad agevolare la sua uscita dopo le complicazioni della scorsa stagione, tattiche e ambientali.

Acerbi, il confronto con Sarri Una decisione, quella di non partire per la Germania, presa di comune accordo con Sarri, con cui c'è stato un confronto nei giorni di intervallo tra i due ritiri. Un altro colloquio lo aveva avuto con il presidente Lotito ad Auronzo di Cadore, dove Acerbi si era aggregato in corsa insieme agli altri nazionali che avevano goduto di un permesso speciale per qualche giorno in più di vacanza. In quel frangente aveva ricevuto delle rassicurazioni da parte della società riguardo la sua cessione: questa però non si è ancora concretizzata, perché il centrale aspetta la chiamata di una big. Il Napoli non ha affondato il possibile colpo dopo la cessione di Koulibaly, l'Inter dell'ex Inzaghi è ancora una pista fredda (probabilmente dipenderà anche dalle eventuali partenze in casa nerazzurra), la Juventus ha investito in modo pesante sul cartellino di Bremer e il Milan finora non si è mai fatto avanti. Si è parlato dell'opzione Atalanta e sullo sfondo resta il Monza, al momento scartato dal giocatore.

L'estate di Acerbi Acerbi ha svolto la preparazione atletica in gruppo, ha cercato di non farsi distrarre dai fischi da parte degli ultras allo Zandegiacomo. Poi però è stato impiegato da Sarri soltanto per un tempo (la ripresa) contro gli sloveni del Dekani. Un aspetto che è stato affrontato nel faccia a faccia con l'allenatore, in cui il campione d'Europa non ha nascosto di essere rimasto un po' spiazzato dalla scelta di puntare solo sui calciatori del nuovo progetto, quelli sicuri della permanenza o appena acquistati. Nel reparto arretrato sono stati aggiunti Romagnoli, Casale e Gila, tre investimenti per rifondare una linea che aveva bisogno di essere rinforzata dopo i 58 gol subiti nell'ultimo campionato.