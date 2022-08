Lazio, Vecino fa le visite: inizia la sua nuova avventura

ROMA - Ecco Matias Vecino, è il settimo acquisto estivo della Lazio. Intorno alle 8 si è presentato in clinica Paideia per svolgere le visite mediche di idoneità. Nella Capitale è arrivato ieri sera dopo un lungo viaggio partito da Montevideo, Uruguay. Poi scalo a Madrid e Milano. L’Inter ormai è il passato: ha raccolto le ultime cose per iniziare a Roma la sua nuova avventura.